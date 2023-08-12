Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (26) в першому колі турніру категорії WTA 1000 Western & Southern Open, що пройде в американському Цинциннаті, зіграє проти експершої ракетки світу, данки Каролін Возняцкі.

Турнір із призовим фондом $2,788,468 стартує у понеділок, 14 серпня.

Для Возняцкі турнір у Цинциннаті стане другим після її повернення в тур. Данка пропустила понад три з половиною роки.

Рахунок в очних зустрічах - 4:1 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися в листопаді 2018 року на Підсумковому турнірі. Світоліна перемогла в трьох сетах (5:7, 7:5, 6:3).

Також уже має суперницю й Ангеліна Калініна (28). Друга ракетка України зустрінеться з представницею Китаю Лінь Чжу (36). Раніше суперниці не зустрічалися.

Суперницею Марти Костюк стане одна з переможниць кваліфікації.

Леся Цуренко (44) намагається пробитися до основної сітки через кваліфікацію, де у півфіналі зіграє з американкою Таунсенд (128).