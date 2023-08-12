Головне
"В Україні 6-7 разів на день лунає сирена, але люди намагаються жити своїм життям": велика розмова Олександра Зінченка з Ріо Фердінандом
Сьогодні 11:42 846
Інгулець розгромив Діназ, Металіст зіграв унічию з Поділлям: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:36 428
Ястремська переграла Міннен та виграла турнір WTA 125 у Польщі
Сьогодні 18:28 165
Світоліна зіграє проти Возняцкі в першому колі турніру в Цинциннаті
Сьогодні 17:10 319
Чорноморець у матчі з трьома червоними переграв Оболонь у 3 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 322
Три українки заявлені в основній сітці представницького турніру в Цинциннаті
Сьогодні 16:49 209
Збірна Англії переграла Колумбію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:43 280
Збірна Австралії у серії пенальті здолала Францію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:11 324
ПСЖ оголосив про перехід Дембеле
Сьогодні 13:08 269
Кейн став гравцем Баварії
Сьогодні 11:20 436
Прямі трансляції

Світоліна зіграє проти Возняцкі в першому колі турніру в Цинциннаті

Сьогодні 17:10 319 0
Світоліна зіграє проти Возняцкі в першому колі турніру в Цинциннаті
#Western & Southern Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Каролін Возняцкі, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (26) в першому колі турніру категорії WTA 1000 Western & Southern Open, що пройде в американському Цинциннаті, зіграє проти експершої ракетки світу, данки Каролін Возняцкі.

Турнір із призовим фондом $2,788,468 стартує у понеділок, 14 серпня.

Для Возняцкі турнір у Цинциннаті стане другим після її повернення в тур. Данка пропустила понад три з половиною роки.

Рахунок в очних зустрічах - 4:1 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися в листопаді 2018 року на Підсумковому турнірі. Світоліна перемогла в трьох сетах (5:7, 7:5, 6:3).

Також уже має суперницю й Ангеліна Калініна (28). Друга ракетка України зустрінеться з представницею Китаю Лінь Чжу (36). Раніше суперниці не зустрічалися.

Суперницею Марти Костюк стане одна з переможниць кваліфікації.

Леся Цуренко (44) намагається пробитися до основної сітки через кваліфікацію, де у півфіналі зіграє з американкою Таунсенд (128).

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12313
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 11459
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 33408
Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів 4447
Визначився наступний суперник Усика після бою з Дюбуа Визначився наступний суперник Усика після бою з Дюбуа 5773
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6856
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39204 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39569
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22335 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20777 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 89453 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32763