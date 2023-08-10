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Ястремська вийшла у півфінал парного турніру WTA 125 у Польщі

Даяна Ястремська та Анкіта Райна вийшли у півфінал турніру
Сьогодні 08:52 200 0
Ястремська вийшла у півфінал парного турніру WTA 125 у Польщі
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська та Анкіта Райна з Індії вийшли до 1/2 фіналу хардового турніру серії WTA 125 у Козерках (Польща).

В 1/4 фіналу дует здобув перемогу над лідерами посіву – Алісією Барнетт та Олівією Ніколлс.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Ястремська та Райна жодного разу не подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 4 з 5 брейк-пойнтів.

Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща 
Хард 
Призовий фонд – $115 000
Чвертьфінал, 09 серпня

Даяна Ястремська/ Анкіта Райна (Україна/ Індія) – Алісія Барнетт/ Олівія Ніколлс (Велика Британія) 6:1, 6:4

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