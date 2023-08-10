Ястремська вийшла у півфінал парного турніру WTA 125 у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська та Анкіта Райна з Індії вийшли до 1/2 фіналу хардового турніру серії WTA 125 у Козерках (Польща).
В 1/4 фіналу дует здобув перемогу над лідерами посіву – Алісією Барнетт та Олівією Ніколлс.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Ястремська та Райна жодного разу не подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 4 з 5 брейк-пойнтів.
Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща
Хард
Призовий фонд – $115 000
Чвертьфінал, 09 серпня
Даяна Ястремська/ Анкіта Райна (Україна/ Індія) – Алісія Барнетт/ Олівія Ніколлс (Велика Британія) 6:1, 6:4