Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (46) перемогла представницю Канади Б’янку Фернандес (624) на старті кваліфікації турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.
Матч тривав 50 хвилин. Українка не виконала жодної подачі навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.
У фінальному раунді відбору Леся зіграє проти американки Елізабет Мандлік.
Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
Кваліфікація, Перше коло
05 серпня
Леся Цуренко (Україна) - Б’янка Фернандес (Канада) 6:1, 6:3
Раніше Костюк поступилась Самсоновій у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні.