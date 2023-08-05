Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Монреалі

Українка побореться за вихід в основну сітку турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (46) перемогла представницю Канади Б’янку Фернандес (624) на старті кваліфікації турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Матч тривав 50 хвилин. Українка не виконала жодної подачі навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.

У фінальному раунді відбору Леся зіграє проти американки Елізабет Мандлік.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000

Монреаль, Канада

Хард

Призовий фонд - $2,788,468

Кваліфікація, Перше коло

05 серпня

Леся Цуренко (Україна) - Б’янка Фернандес (Канада) 6:1, 6:3

Раніше Костюк поступилась Самсоновій у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні.