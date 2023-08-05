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Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Монреалі

Українка побореться за вихід в основну сітку турніру
Вчора 22:36 315 0
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Монреалі
Фото - Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (46) перемогла представницю Канади Б’янку Фернандес (624) на старті кваліфікації турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Матч тривав 50 хвилин. Українка не виконала жодної подачі навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.

У фінальному раунді відбору Леся зіграє проти американки Елізабет Мандлік.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
Кваліфікація, Перше коло
05 серпня
Леся Цуренко (Україна) - Б’янка Фернандес (Канада)  6:1, 6:3

Раніше Костюк поступилась Самсоновій у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

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