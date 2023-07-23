Польські прикордонники не пропустили російську тенісистку на територію країни

Польські прикордонники не пропустили на територію своєї країни російську тенісистку Віру Звонарьову (WTA №655), яка мала зіграти на одному із турнірів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

"21 липня прикордонники не пустили російську тенісистку до Польщі. За візою, виданою Францією, Віра Звонарьова намагалася потрапити до нашої країни рейсом Белград - Варшава.

Після прибуття із Сербії тенісистка залишилася у транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена і сьогодні після 12.00 вилетіла до Підгориці.

Росіянку зі списку осіб, перебування яких небажане на території Республіки Польща, не було допущено Прикордонною службою з міркувань державної безпеки та громадської безпеки.

Польща послідовно виступає проти режиму Путіна та Лукашенка, не пропускаючи до нашої країни осіб, які підтримують дії Росії та Білорусі" - йдеться у повідомленні.