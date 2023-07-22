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У Польщу не впустили російську тенісистку

Прикордонники відмовили у в'їзді в країну
Сьогодні 17:29 433 0
У Польщу не впустили російську тенісистку
#Вєра Звонарьова

Джерело - tribuna.com.

Польські прикордонники не пропустили до країни російську тенісистку Віру Звонарьову (655).

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

"Учора, 21 липня, прикордонники не пустили російську тенісистку до Польщі. За візою, виданою Францією, Віра Звонарьова намагалася потрапити до нашої країни рейсом Белград – Варшава.

Після прибуття з Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена й сьогодні після 12.00 вилетіла до Подгориці.

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Росіянка зі списку осіб, перебування яких є небажаним на території Республіки Польща, не була допущена Прикордонною службою з міркувань державної безпеки та охорони громадської безпеки.

Польща послідовно виступає проти режиму Путіна та Лукашенка, не пропускаючи до нашої країни осіб, які підтримують дії Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні міністерства.

Звонарьова мала взяти участь у турнірі у Варшаві, який відбудеться 24-30 липня.

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