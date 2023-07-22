Байндл вийшла у півфінал турніру у Будапешті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл (100) обіграла представницю Угорщини Фанні Штоллар (441) у третьому колі турніру WTA 250 у Будапешті.
Матч тривав 2 години 03 хвилини та завершився з рахунком. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 16 брейк-пойнтів.
Катерина у наступному колі зіграє проти представниці США Клер Лю (88)
Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Ґрунт
Призовий фонд - $259,303
Третє коло, 22 липня
Катерина Байндл (Україна) – Фанні Штоллар (Угорщина) 7:6(5), 6:3
Раніше Снігур вийшла у фінал турніру в Іспанії.