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Байндл вийшла у півфінал турніру у Будапешті

Байндл вийшла у півфінал турніру у Будапешті
Сьогодні 16:54 194 0
Байндл вийшла у півфінал турніру у Будапешті
Фото - Getty Images
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (100) обіграла представницю Угорщини Фанні Штоллар (441) у третьому колі турніру WTA 250 у Будапешті.

Матч тривав 2 години 03 хвилини та завершився з рахунком. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 16 брейк-пойнтів.

Катерина у наступному колі зіграє проти представниці США Клер Лю (88)

Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина 
Ґрунт 
Призовий фонд - $259,303
Третє коло, 22 липня

Катерина Байндл (Україна) – Фанні Штоллар (Угорщина) 7:6(5), 6:3

Раніше Снігур вийшла у фінал турніру в Іспанії.

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