Байндл вийшла у півфінал турніру у Будапешті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (100) обіграла представницю Угорщини Фанні Штоллар (441) у третьому колі турніру WTA 250 у Будапешті.

Матч тривав 2 години 03 хвилини та завершився з рахунком. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 16 брейк-пойнтів.

Катерина у наступному колі зіграє проти представниці США Клер Лю (88)

Hungarian Grand Prix - WTA 250

Будапешт, Угорщина

Ґрунт

Призовий фонд - $259,303

Третє коло, 22 липня

Катерина Байндл (Україна) – Фанні Штоллар (Угорщина) 7:6(5), 6:3

Раніше Снігур вийшла у фінал турніру в Іспанії.