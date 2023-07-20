Ястремська поступилась у другому колі турніру у Палермо

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (152) програла італійці Жасмін Паоліні (52) у другому колі турніру в Палермо.
Матч тривав 2 години 10 хвилин.
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Ястремська 2 рази подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів.
Palermo Ladies Open - WTA 250
Палермо, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $259,303
Друге коло
Жасмін Паоліні (Італія) - Даяна Ястремська (Україна) 2:6, 6:4, 6:2
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