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Ястремська поступилась у другому колі турніру у Палермо

Ястремська не змогла вийти у наступне коло
Сьогодні 20:41 313 1
Ястремська поступилась у другому колі турніру у Палермо
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (152) програла італійці Жасмін Паоліні (52) у другому колі турніру в Палермо.

Матч тривав 2 години 10 хвилин.

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Ястремська 2 рази подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів.

 Palermo Ladies Open - WTA 250
Палермо, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $259,303
Друге коло

Жасмін Паоліні (Італія) - Даяна Ястремська (Україна) 2:6, 6:4, 6:2 

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