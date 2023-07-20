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Байндл вийшла у чвертьфінал турніру у Будапешті

Українка побореться за вихід у півфінал
Сьогодні 18:54 245 0
Байндл вийшла у чвертьфінал турніру у Будапешті
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (100) обіграла Амаріссу Тот (548) з Угорщини у другому колі турніру WTA 250 у Будапешті.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів.

Катерина у наступному колі зіграє проти представниці Угорщини Фанні Штоллар.

Байндл втретє у 2023 році вийшла до третього кола змагань: спочатку українка зробила це на Australian Open, а пізніше – челленджеру в хорватському місті Макарська. В обидвох випадках Катерина зупинилася на цій стадії змагань.

Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина 
Ґрунт 
Призовий фонд - $259,303
Друге коло, 20 липня

Катерина Байндл (Україна) – Амарісса Тот (Угорщина) 6:3, 6:1

Раніше Снігур вийшла у чвертьфінал турніру в Іспанії.

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