Ястремська обіграла Рістич і вийшла до другого кола турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (152) обіграла представницю Сербії Мію Рістич (443) у першому колі турніру в Палермо.
Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:2.
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Ястремська 2 рази подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 6 з 11 брейкпойнтів.
Palermo Ladies Open - WTA 250
Палермо, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $259,303
Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) - Міа Рістич (Сербія) 6:4, 6:2
Наступною суперницею Даяни стане італійка Жасмін Паоліні.
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