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Ястремська обіграла Рістич і вийшла до другого кола турніру в Італії

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився у двох сетах
Сьогодні 08:38 353 0
Ястремська обіграла Рістич і вийшла до другого кола турніру в Італії
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (152) обіграла представницю Сербії Мію Рістич (443) у першому колі турніру в Палермо.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:2. 

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Ястремська 2 рази подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 6 з 11 брейкпойнтів.

Palermo Ladies Open - WTA 250
Палермо, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $259,303
Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) - Міа Рістич (Сербія) 6:4, 6:2

Наступною суперницею Даяни стане італійка Жасмін Паоліні.

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