Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті

Для Кіченок це дебютний фінал на турнірі Grand Slam

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич обіграли представників Великої Британії Олівію Ніколлс та Джонні О'Мара у півфіналі змішаного парного розряду Вімблдону.

Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 7:6 (6), 4:6, 6:3.

Wimbledon - Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - £18,165,000

1/4 фіналу, 11 липня

Мате Павич (Хорватія)/Людмила Кіченок (Україна) - Олівія Ніколлс/Джонні О'Мара (Велика Британія) - 7:6 (6), 4:6, 6:3

Для Кіченок це дебютний фінал на турнірі Grand Slam.

Раніше Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!