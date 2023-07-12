Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич обіграли представників Великої Британії Олівію Ніколлс та Джонні О'Мара у півфіналі змішаного парного розряду Вімблдону.
Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 7:6 (6), 4:6, 6:3.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
1/4 фіналу, 11 липня
Мате Павич (Хорватія)/Людмила Кіченок (Україна) - Олівія Ніколлс/Джонні О'Мара (Велика Британія) - 7:6 (6), 4:6, 6:3
Для Кіченок це дебютний фінал на турнірі Grand Slam.
Раніше Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона.
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