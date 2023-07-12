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Світоліна: Дуже вдячна нашим захисникам за все, що вони роблять для України

Еліна Світоліна подякувала Збройним силам України
Сьогодні 13:25 265 0
Світоліна: Дуже вдячна нашим захисникам за все, що вони роблять для України
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - tribuna.com.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) висловила подяку українським військовим.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Те, що вони роблять заради нашої країни, – це справді нереальні речі. Мені не вистачить слів подяки за їхню хоробрість, за все те, через що вони проходять.

Щоб піти воювати за свою країну – це справді вимагає багато чого. Я дуже вдячна нашим захисникам за все, що вони роблять для України. Всі українці, ми тут, щоб допомогти їм виграти цю війну", - сказала Світоліна.

Раніше Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона.

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