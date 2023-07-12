Світоліна: Дуже вдячна нашим захисникам за все, що вони роблять для України

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) висловила подяку українським військовим.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Те, що вони роблять заради нашої країни, – це справді нереальні речі. Мені не вистачить слів подяки за їхню хоробрість, за все те, через що вони проходять.

Щоб піти воювати за свою країну – це справді вимагає багато чого. Я дуже вдячна нашим захисникам за все, що вони роблять для України. Всі українці, ми тут, щоб допомогти їм виграти цю війну", - сказала Світоліна.