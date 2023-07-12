Кіченок вийшла у півфінал Вімблдону у міксті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич обіграли француза Ніколя Маю та Анну Даніліну з Казахстану у чвертьфіналі змішаного парного розряду Вімблдону.
Матч тривав 1 годину 11 хвилин.
У півфіналі Людмила та Мате зіграє проти переможців матчу Джонні О'Мара / Олівія Ніколлз – Меттью Ебден / Еллен Перес.
Для українки це буде перший півфінал на турнірі Grand Slam у змішаному парному розряді.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
1/4 фіналу, 11 липня
Мате Павич (Хорватія) / Людмила Кіченок (Україна) – Ніколя Маю (Франція) / Анна Даніліна (Казахстан) 3:6, 4:6
Раніше Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона.