Марченко вийшов у друге коло турніру у Чикаго

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко переміг Дейна Суїні з Австралії (232) у першому колі турніру ATP Challenger у Чикаго (США).

Матч тривав 1 годину 28 хвилин.

Марченко 7 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 3 з 6 брейк-пойнтів.

У другому раунді Марченко зіграє проти китайця Шан Цзюнчен, сіяного під 4-м номером.

ATP Challenger

Чикаго, США

Хард

Перше коло, 12 липня

Ілля Марченко (Україна) - Дейн Суїні (Австралія) 6:4, 6:4

Раніше Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона.