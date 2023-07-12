Марченко вийшов у друге коло турніру у Чикаго

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко переміг Дейна Суїні з Австралії (232) у першому колі турніру ATP Challenger у Чикаго (США).
Матч тривав 1 годину 28 хвилин.
Марченко 7 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 3 з 6 брейк-пойнтів.
У другому раунді Марченко зіграє проти китайця Шан Цзюнчен, сіяного під 4-м номером.
ATP Challenger
Чикаго, США
Хард
Перше коло, 12 липня
Ілля Марченко (Україна) - Дейн Суїні (Австралія) 6:4, 6:4
Раніше Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона.