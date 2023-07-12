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Марченко вийшов у друге коло турніру у Чикаго

Марченко вийшов у друге коло турніру у Чикаго
Сьогодні 08:41 249 0
Марченко вийшов у друге коло турніру у Чикаго
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко переміг Дейна Суїні з Австралії (232) у першому колі турніру ATP Challenger у Чикаго (США).

Матч тривав 1 годину 28 хвилин.

Марченко 7 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 3 з 6 брейк-пойнтів.

У другому раунді Марченко зіграє проти китайця Шан Цзюнчен, сіяного під 4-м номером.

ATP Challenger
Чикаго, США
Хард
Перше коло, 12 липня

Ілля Марченко (Україна) - Дейн Суїні (Австралія) 6:4, 6:4

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