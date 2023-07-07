Костюк здобула перемогу на старті парного Вімблдона

Українка пробилась у наступне коло

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе обіграли Ребекку Петерсон зі Швеції та Анну Кароліну Шмідлову зі Словаччини у першому колі Вімблдона.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3. Костюк і Русе 1 раз подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок і реалізували 4 з 5 брейк-пойнтів.

У наступному колі тенісистки зіграють проти переможниць матчу Сара Еррані/ Юлія Грабер – Міріам Колодзеєва/ Маркета Вондроушова.

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Перше коло, 07 липня

Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) - Ребекка Петерсон/Анна Кароліна Шмідлова (Швеція/Словаччина) 7:5, 6:3

Раніше Цуренко у майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона.