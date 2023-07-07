Українки встановили історичний рекорд на Wimbledon-2023

Вперше в історії чотири представниці України подолали перше коло

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки встановили національний рекорд Wimbledon на цьогорічному турнірі.

Вперше в історії чотири українки вийшли у друге коло трав’яного Шолома – Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Раніше найкращим результатом для українок було три представництва у другому раунді (2008 – Альона Бондаренко, Катерина Бондаренко, Тетяна Перебийніс - та 2022 - Цуренко, Калініна, Костюк - роки).

Нагадаємо, що Цуренко та Світоліна вже встигли вийти у третє коло Wimbledon.