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Українки встановили історичний рекорд на Wimbledon-2023

Вперше в історії чотири представниці України подолали перше коло
Сьогодні 10:09 618 0
Українки встановили історичний рекорд на Wimbledon-2023
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки встановили національний рекорд Wimbledon на цьогорічному турнірі.

Вперше в історії чотири українки вийшли у друге коло трав’яного Шолома – Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Раніше найкращим результатом для українок було три представництва у другому раунді (2008 – Альона Бондаренко, Катерина Бондаренко, Тетяна Перебийніс - та 2022 - Цуренко, Калініна, Костюк - роки).

Нагадаємо, що Цуренко та Світоліна вже встигли вийти у третє коло Wimbledon.

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