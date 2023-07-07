Кенін: У грі Світоліної немає ніяких недоліків

Американська тенісистка Софія Кенін (WTA 128) на майбутній матч проти українки Еліни Світоліної (WTA 76) в третьому колі Wimbledon готує свою стратегію.

Про це заявила сама тенісистка.

"Я думаю, що очевидно, що Еліна гравець високого рангу. Очевидно, що вона дуже хороша. Я відчуваю, що вона зараз в грі, вона повертається. Світоліна грає дуже добре.

Очевидно, що нас чекає важкий матч. Мені потрібно виробити хорошу стратегію проти неї. Я з повагою ставлюся до неї, ви знаєте, вона домоглася величезного успіху.

Світоліна повертає багато м'ячів. У неї хороша подача, відмінний бекхенд. В її грі немає ніяких вад. Мені потрібно просто бути готовою до довгого, важкого матчу. Так що подивимося", - сказала Кенін.