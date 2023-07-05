Світоліна і Стаховський організують в Україні щорічну серію дитячих турнірів

Переможці отримають грантову підтримку в розмірі 20 000 доларів

Джерело - Elina Svitolina Foundation.

Українська тенісистка Еліна Світоліна та екстенісист Сергій Стаховський запроваджують серію турнірів для українських дітей вікової категорії U-14.

Про це повідомляє Elina Svitolina Foundation.

Турнір Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post передбачає проведення чотирьох відбіркових турнірів та заключного турніру Finals.

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Переможці отримають грантову підтримку в розмірі 20 000 доларів, подальший супровід від Фонду Світоліної та наставництво безпосередньо від Еліни та Сергія.

Перший турнір серії відбудеться з 31 липня до 5 серпня в Бучі.

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