Світоліна і Стаховський організують в Україні щорічну серію дитячих турнірів

Джерело - Elina Svitolina Foundation.
Українська тенісистка Еліна Світоліна та екстенісист Сергій Стаховський запроваджують серію турнірів для українських дітей вікової категорії U-14.
Про це повідомляє Elina Svitolina Foundation.
Турнір Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post передбачає проведення чотирьох відбіркових турнірів та заключного турніру Finals.
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Переможці отримають грантову підтримку в розмірі 20 000 доларів, подальший супровід від Фонду Світоліної та наставництво безпосередньо від Еліни та Сергія.
Перший турнір серії відбудеться з 31 липня до 5 серпня в Бучі.
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