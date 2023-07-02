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Світоліна: Відчуваю абсолютну підтримку в Україні

Світоліна розповіла про підтримку з України
Сьогодні 09:48 309 0
Світоліна: Відчуваю абсолютну підтримку в Україні
#Еліна Світоліна

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (75) відчуває підтримку з боку українців.

Про це вона розповіла напередодні старту Вімблдону.

"Звісно, новини спорту не на перших шпальтах, але все одно вони десь присутні. Спорт все ж таки дає тобі хоча б можливість подивитися на інший бік життя, просто переключити думки, скажімо, на футбол, на теніс.

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Звичайно, до такої визначної події як Вімблдон буде прикута увага, люди стежитимуть, вболіватимуть за українських гравців. Це для мене велика мотивація, бо я також отримаю значну підтримку і від українців.

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Мені писали багато повідомлень після Ролан Гаррос, після Страсбурга, що вони дивилися мої матчі, вболівали за мене, що вражені моїм камбеком, а також тим, як я використовую свою платформу, щоб говорити про Україну. Я відчуваю абсолютну підтримку в Україні та використовую її як мотивацію, щоб продовжувати свою кар'єру", - сказала Світоліна.

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