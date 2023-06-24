Байндль виграла фінал кваліфікації на турнірі WTA 250 у Німеччині

Катерина Байндл зіграє в «основі» турніру WTA 250 у Німеччині

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл у трьох сетах здолала опір Кеті Волинець (121) зі США у фінальному матчі кваліфікації турніру WTA 250 у Бад-Гомбургу (Німеччина).

Матч тривав 2 години 2 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 0:6, 6:4.

Це вже друга очна зустріч між Байндль та Волинець. 2021 року тенісистки грали одна проти одної на грунтовому турнірі у Гдині (Польща), де сильнішою також Катерина.

Bad Homburg Open - WTA 250

Бад-Гомбург, Німеччина

Трава

Призовий фонд - $259,303

Кваліфікація, Фінал

24 червня

Катерина Байндл - Кеті Волинець 6:2, 0:6, 6:4

Раніше Цуренко знялася на старті кваліфікації турніру в Істборні.