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Байндль виграла фінал кваліфікації на турнірі WTA 250 у Німеччині

Катерина Байндл зіграє в «основі» турніру WTA 250 у Німеччині
Сьогодні 16:33 201 0
Байндль виграла фінал кваліфікації на турнірі WTA 250 у Німеччині
Фото - gettyimages
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл у трьох сетах здолала опір Кеті Волинець (121) зі США у фінальному матчі кваліфікації турніру WTA 250 у Бад-Гомбургу (Німеччина).

Матч тривав 2 години 2 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 0:6, 6:4.

Це вже друга очна зустріч між  Байндль та Волинець. 2021 року тенісистки грали одна проти одної на грунтовому турнірі у Гдині (Польща), де сильнішою також Катерина.

Bad Homburg Open - WTA 250
Бад-Гомбург, Німеччина
Трава
Призовий фонд - $259,303
Кваліфікація, Фінал
24 червня

Катерина Байндл - Кеті Волинець 6:2, 0:6, 6:4

Раніше Цуренко знялася на старті кваліфікації турніру в Істборні.

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