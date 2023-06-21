Українська тенісистка Леся Цуренко отримала лист від WTA про те, що щодо її тренера Микити Власова розпочато слідство.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я шокована. Я вже зв’язалась з адвокатами для обговорення подальших дій.

Після розмови із CEO WTA Стівом Саймоном в мене сталася панічна атака, яка суттєво вплинула на моє ментальне та фізичне здоров’я, і призвела до того, що я знялась з турніру в Індіан-Веллс. Після моєї непублічної скарги жодна посадова особа WTA ніяк не відреагувала. Після моєї публічної заяви жодна посадова особа WTA, включаючи Ліндсі Брендон (Director of Safeguarding), Боба Кемпбелла (Senior Director, Security), Девіда Паланзо (Senior Vice President, Legal & Business Affairs), не контактували зі мною, щоб з’ясувати обставини та предмет моєї заяви. Це вказує на те, що WTA просто намагалась замовчати цей інцидент і факт морального аб’юзу з боку CEO компанії. Я була розгублена та певним чином налякана такою байдужість та ігноруванням ситуації, в якій я опинилась. Я чекала, що хтось з офіційних осіб ініціює розслідування цієї справи, адже це безпрецедентно, коли голова компанії дозволяє собі ментальний аб’юз відносно людини, що страждає від війни. Нічого не відбувалось, абсолютно всі посадові особи WTA просто ігнорували цей інцидент.

Мій тренер став ініціатором відкриття розслідування відносно дій Стіва Саймона. Він подав офіційний запит до WTA з вимогою відкрити справу. І ось сьогодні я отримала листа, в якому асоціація повідомила мені, що справу відкрито проти мого тренера. Єдину людину, яка виступила на мій захист у цьому інциденті із головою WTA, вирішили просто прибрати. Я відчуваю, що таким чином WTA намагається тиснути на мене, продовжуючи те, що розпочав Стів Саймон. Я не можу повірити, що в цивілізованому світі досі можливо побачити такі брудні ігри, що голова компанії намагається будь-яким чином уникнути відповідальності за свої власні дії та не цурається жодних методів", - заявила Цуренко.