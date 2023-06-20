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Контавейт оголосила про завершення кар'єри після Вімблдону

Анетт Контавейт прокоментувала завершення кар’єри
Сьогодні 16:41 210 0
Контавейт оголосила про завершення кар'єри після Вімблдону
#Контавейт

Джерело - Чемпіон.

Колишня друга ракетка світу Анетт Контавейт оголосила, що завершить кар’єру після Вімблдону.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Сьогодні я оголошую, що завершую свою кар’єру спортсмена. Після кількох візитів до лікаря та консультацій з моєю медичною командою мені повідомили, що у мене дегенерація поперекового диска в спині.

Це не дозволяє проводити повномасштабні тренування чи продовжувати змагання. Тому неможливо продовжувати працювати на найвищому рівні в такій висококонкурентній сфері.

Теніс багато чого дав мені і багато чому навчив мене, і я дуже вдячна за це. Для мене було важливо нести прапор Естонії на тенісні корти та мати можливість грати перед моїми прихильниками та вболівальниками по всьому світу.

Я готова до нових викликів після мого останнього зусилля як професійного тенісиста – насолоджуватися грою та змагатися якомога наполегливіше на Вімблдоні.

Дякуємо всім за постійну підтримку", - написала Контавейт.

27-річна Контавейт - фіналістка одного Підсумкового турніру WTA в одиночному розряді (2021), переможниця шести турнірів WTA в одиночному розряді, переможниця одиночного турніру Orange Bowl (2011), фіналістка одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді.

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Допис, поширений Anett Kontaveit (@anett_kontaveit)

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