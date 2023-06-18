Світоліна, Калініна та Костюк дізналися імена суперниць в першому колі Бірмінгема

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк візьмуть старт на турнірі Rothesay Classic в англійському Бірмінгемі.

Світоліна (73) в першому колі зіграє з представницею Чехії Ліндою Фругвіртовою (58), Калініна (25) посперечається за вихід у друге коло з американкою Аласією Паркс (43), а Костюк (35) - з росіянкою Анною Потаповою (22).

Матчі першого кола заплановані на понедіілок, 19 червня. Також в основну сітку турніру може потрапити Даяна Ястремська, яка 18 червня у фіналі кваліфікації зіграє проти Терези Мартінцової з Чехії.