Тенісиста з Румунії дискваліфікували та оштрафували за договірні матчі

Лункану відсторонено від тенісу до 2028 року

Міжнародне агентство з забезпечення чесності в тенісі (ITIA) відсторонив від спорту на п'ять років 34-річного тенісиста з Румунії Петру-Александру Лункану після численних порушень Антикорупційної програми тенісу (TACP).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Справу розглядав незалежний уповноважений із слухання справи про корупцію (AHO) Радж Паркер, який залишив чинним п'ять із семи звинувачень, висунутих ITIA за договірні матчі у 2017 та 2021 роках, а також додаткове звинувачення у відмові від співпраці повною мірою з розслідуванням ITIA у 2022 році.

Паркер встановив, що Лункану, який досяг рекордного в кар'єрі 304-го місця в одиночному розряді ATP у 2009 році, порушив TACP, підлаштував результат чи будь-який інший аспект кількох матчів, а також прямо чи опосередковано сприяв ставкам на теніс.

Паркер також виявив, що гравець не повною мірою співпрацював із розслідуванням ITIA, відкликавши згоду на аналіз свого мобільного телефону на запит слідчого ITIA.

Лункану, який заперечував усі звинувачення, буде заборонено грати, тренувати чи відвідувати будь-які тенісні заходи, дозволені чи санкціоновані керівними органами тенісу, до 8 червня 2028 року. Гравця також було оштрафовано на 40 000 доларів.