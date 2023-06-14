Призовий фонд Вімблдону-2023 стане рекордним

Переможці турніру отримають по 2 млн 350 тисяч фунтів

Джерело - офіційний сайт Вімблдона.

Загальний призовий фонд Вімблдону у 2023 році складе рекордні 44,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє всеанглійський тенісний клуб.

Переможці турніру отримають по 2 млн 350 тисяч фунтів, фіналісти одиночного розряду зароблять 1 млн 175 тисяч фунтів.

Переможці змішаного розряду отримають 600 тисяч фунтів на команду. Чемпіони в міксті – 128 тисяч фунтів стерлінгів.

Загалом призовий фонд турніру буде на 11,2% більше, ніж торік.

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