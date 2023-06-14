Кіченок поступилась у першому колі парного розряду в Ноттінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок разом з Аліцією Росольською з Польщі поступився парі Фан Сьєн Ву/Чжу Лінь (Тайвань/Китай).
Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Кіченок та Росольська двічі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 3 з 8 брейк-пойнтів.
Rothesay Open - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - $ 259 303
Перше коло, 13 червня
Фан Сьєн Ву/Чжу Лінь - Надія Кіченок/Аліція Росольська 7:5, 1:6, 7-10
Раніше Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турнірі у Ноттінгемі.