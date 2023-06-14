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Кіченок поступилась у першому колі парного розряду в Ноттінгемі

Українка виступала разом з Аліцією Росольською з Польщі
Сьогодні 12:55 141 0
Кіченок поступилась у першому колі парного розряду в Ноттінгемі
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з Аліцією Росольською з Польщі  поступився парі Фан Сьєн Ву/Чжу Лінь (Тайвань/Китай).

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Кіченок та Росольська двічі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 3 з 8 брейк-пойнтів.

Rothesay Open - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія 
Трава
Призовий фонд - $ 259 303 
Перше коло, 13 червня

Фан Сьєн Ву/Чжу Лінь - Надія Кіченок/Аліція Росольська 7:5, 1:6, 7-10

Раніше Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турнірі у Ноттінгемі.

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