Кіченок поступилась у першому колі парного розряду в Ноттінгемі

Українка виступала разом з Аліцією Росольською з Польщі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з Аліцією Росольською з Польщі поступився парі Фан Сьєн Ву/Чжу Лінь (Тайвань/Китай).

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Кіченок та Росольська двічі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 3 з 8 брейк-пойнтів.

Rothesay Open - WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - $ 259 303

Перше коло, 13 червня

Фан Сьєн Ву/Чжу Лінь - Надія Кіченок/Аліція Росольська 7:5, 1:6, 7-10

Раніше Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турнірі у Ноттінгемі.