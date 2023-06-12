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Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії

22 травня Джоковичу виповнилося 36 років
Сьогодні 12:14 555 0
Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Сербський тенісист Новак Джокович (1) став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії Відкритої ери.

Про це повідомляє ESPN India

22 травня Джоковичу виповнилося 36 років. Він побив рекорд Рафаеля Надаля на 18 днів.

Лише два гравці вигравали Grand Slam у старшому віці: Роджер Федерер здобув титул на Australian Open-2018 у 36 років і 5 місяців, Кен Роузуолл виграв Australian Open-1972 у 37 років і 2 місяці.

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