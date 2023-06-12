Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії

Джерело - Чемпіон.
Сербський тенісист Новак Джокович (1) став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії Відкритої ери.
Про це повідомляє ESPN India
22 травня Джоковичу виповнилося 36 років. Він побив рекорд Рафаеля Надаля на 18 днів.
Лише два гравці вигравали Grand Slam у старшому віці: Роджер Федерер здобув титул на Australian Open-2018 у 36 років і 5 місяців, Кен Роузуолл виграв Australian Open-1972 у 37 років і 2 місяці.
Novak Djokovic, 36, and unstopabble 🐐— ESPN India (@ESPNIndia) June 9, 2023
He is 18 days older than Rafael Nadal, who reached the French Open final last year pic.twitter.com/RKW6u5gqU0
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