Тренер Цуренко: Гутцайт готовий тільки розказувати, що всі спортсмени козли, треба бойкотувати - тоді йому нічого не треба робити

Тренер оцінив роботу Міністерства та НОК

Джерело - Чемпіон.

Робота Міністерства та НОК в питанні протидії російській пропаганді й у відстороненні, повному блокуванні російського та білоруського спорту на світовій арені не витримує жодної оцінки.

Про це заявив український тренер Микита Власов, який працює з Лесею Цуренко.

"Чи Міністр спорту готовий активно боротися за український спорт та виступати за відсторонення спортсменів з Білорусі та Росії від будь-яких спортивних змагань? А я не знаю, це питання до Вадіка (Гутцайта - прим.). Але мені здається, що Вадік готовий тільки розказувати, що всі спортсмени козли, що вони не мають виступати, що ми маємо бойкотувати - і тоді Вадіку нічого не треба робити. Представник НОК готовий таких активних дій? Та це ж той самий наш хлопчик. Знаєш, він молодець - зміг однією п’ятою точкою сісти на два стільчики. Але бляха, якби він ще й продуктивно працював - це не було б питанням. А так типу - алло, що відбувається? Це я ще мовчу про його зв’язки з фехтувальничками, з якими він вигравав золото Олімпіади в команді. Які також залишилися у фехтуванні в Росії. Про те, як Вадік судив фінальний бій дочки президента Федерації фехтування Росії на Олімпіаді, Вадік був суддею. Вона виграла, звичайно. Коротше, є питання, насправді є дуже багато питань до Вадіка. Робота Міністерства та НОК в питанні протидії російській пропаганді й у відстороненні, повному блокуванні російського та білоруського спорту на світовій арені - їхня робота не витримує жодної оцінки. Ніякої просто", - сказав Власов.

Раніше Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців.