Головне
Дніпро-1 сенсаційно програв Ворсклі у 28 турі УПЛ
Вчора 15:02 939
Головний тренер Карпат подав у відставку
Вчора 23:09 387
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:04 65959
Шахтар розгромив Зорю у 28 турі УПЛ
Вчора 18:53 709
Судаков швидким голом-красенем у ворота Зорі привітав Шахтар із днем народження - ВІДЕО
Вчора 17:38 793
Верес зіграв внічию з Олександрією у 28 турі УПЛ
Вчора 16:56 298
Барселона підтвердила розірвання контракту з Альбою по завершенню сезону
Вчора 15:43 268
Динамо впевнено переграло Колос у 28 турі УПЛ
Вчора 15:31 876
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО
Вчора 14:29 1666
Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ
Вчора 13:20 681
Прямі трансляції

Визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру WTA у Франції

Світоліна зіграє проти росіянки
Вчора 23:25 296 0
Визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру WTA у Франції
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна зустрінеться з росіянкою Варварою Грачовою у чвертьфінал турніру WTA у Страсбурзі.

Актуально: Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25

Світоліна без боротьби пройшла до 1/4 фіналу змагань через відмову новозеландки Ерін Раутліфф. У першому колі українка перемогла американку Луїзу Чиріко - 6:4, 7:6.

Посіяна под 6-м номером Грачова у свою чергу обіграла у другому колі представницю Франції Селену Яніцієвич - 6:2, 6:1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця 3902
Зоря - Шахтар: де дивитися матч УПЛ Зоря - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 1281
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО 1666
Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО 1421
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів 28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів 5729
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 65959
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4927
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 70368
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18483
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110560
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14497
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76591 2