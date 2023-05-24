Визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру WTA у Франції

Світоліна зіграє проти росіянки

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна зустрінеться з росіянкою Варварою Грачовою у чвертьфінал турніру WTA у Страсбурзі.

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Світоліна без боротьби пройшла до 1/4 фіналу змагань через відмову новозеландки Ерін Раутліфф. У першому колі українка перемогла американку Луїзу Чиріко - 6:4, 7:6.

Посіяна под 6-м номером Грачова у свою чергу обіграла у другому колі представницю Франції Селену Яніцієвич - 6:2, 6:1.

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