Ястремська вийшла до другого кола кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (144) здобула перемогу над Александрою Ігнатік з Румунії (260) на старті кваліфікації Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:3.
Ястремська виконала 2 подачі навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - €19,804,000
Кваліфікація, 1 коло
Кваліфікація, 1 коло
Даяна Ястремська (Україна) - Александра Ігнатік (Румунія) 7:5, 6:3
У наступному раунді переможниця зіграє проти Марини Бассольс (130) або Сачії Вікері (169).
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