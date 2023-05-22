Ястремська вийшла до другого кола кваліфікації Ролан Гаррос

Матч тривав 1 годину 44 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (144) здобула перемогу над Александрою Ігнатік з Румунії (260) на старті кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Ястремська виконала 2 подачі навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - €19,804,000

Кваліфікація, 1 коло

Даяна Ястремська (Україна) - Александра Ігнатік (Румунія) 7:5, 6:3

У наступному раунді переможниця зіграє проти Марини Бассольс (130) або Сачії Вікері (169).

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