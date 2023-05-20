Кіченок програла у фіналі парного турніру в Парижі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та американка Аліша Паркс програли Анні Даниліній з Казахстану та Вірі Звонарьовій з росії у фінальному матчі турніру WTA 125 в Парижі.

Матч тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:7, 12:14.

Кіченок і Паркс 3 рази подали навиліт, допустили 7 подвійних помилок та реалізували 3 з 9 брейк-пойнта.

Trophee Clarins - WTA 125

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд $115,000

Фінал, 20 травня

Надія Кіченок/Аліша Паркс (Україна/США) - Анна Даниліна/Віра Звонарьова (Казахстан/країна терорист) 7:5, 6:7,12:14

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