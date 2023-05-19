Кіченок вийшла до фіналу парного турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українка Надія Кіченок та Алісія Паркс з США перемогли Олівію Ніколлс з Великої Британії та Алісію Росольську з Польщі в півфіналі парного турніру WTA 125 у Франції.
Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:6(4), 12:10.
Trophee Clarins - WTA 125
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд $115,000
1/2 фіналу, 19 травня
Надія Кіченок/Алісія Паркс (Україна/США) - Олівія Ніколлс/Алісія Росольська (Велика Британія/Польща) 3:6, 7:6(4), 12:10
У фінальному матчі Надія Кіченок та Алісія Паркс зустрінуться з Анною Даниліною з Казахстану та росіянкою Вірою Звонарьовою.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!