Кіченок вийшла до фіналу парного турніру у Франції

Матч тривав 1 годину 55 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та Алісія Паркс з США перемогли Олівію Ніколлс з Великої Британії та Алісію Росольську з Польщі в півфіналі парного турніру WTA 125 у Франції.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:6(4), 12:10.

Trophee Clarins - WTA 125

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд $115,000

1/2 фіналу, 19 травня

Надія Кіченок/Алісія Паркс (Україна/США) - Олівія Ніколлс/Алісія Росольська (Велика Британія/Польща) 3:6, 7:6(4), 12:10

У фінальному матчі Надія Кіченок та Алісія Паркс зустрінуться з Анною Даниліною з Казахстану та росіянкою Вірою Звонарьовою.

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