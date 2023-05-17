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Завацька вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Іспанії

Матч тривав 2 години та 42 хвилини.
Сьогодні 17:59 191 0
Завацька вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Іспанії
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацька (248) обіграла представницю Данії Клару Таусон (126) у другому колі турніру ITF у Мадриді.

Матч тривав 2 години та 42 хвилини та завершився з рахунком - 0:6, 7:6 (10:8), 6:1.

Українка втретє перемогла данську тенісистку: у 2019 році вони зустрічалися на турнірі ITF W60 у Вісбадені, а у 2021 році грали одна проти одної у кваліфікації Australian Open.

Путівку до півфіналу змагань Завацька розіграє з переможницею матчу між сербкою Ольгою Данилович (№138) та іспанкою Ірен Бурільйо Ескоріуела (№268).

II Open Villa de Madrid - ITF World Tennis Tour
Мадрид, Іспанія
Грунт, Призовий фонд - $100,000

Катаріна Завацька  - Клара Таусон  0:6, 7:6(8), 6:1

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