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Калініна - Хаддад Мая: огляд матчу турніру в Римі

Це був найдовший матч цього сезону.
Сьогодні 12:10 135 0
Калініна - Хаддад Мая: огляд матчу турніру в Римі
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здолала Беатріс Хаддад Маю з Бразилії (15) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Римі.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт 
Призовий фонд - $3,572,618
1/4 фіналу, 16 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3

У наступному раунді змагань українка зіграє з представницею росії (терористичної країни) Веронікою Кудерметовою.

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