Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здолала Беатріс Хаддад Маю з Бразилії (15) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Римі.
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $3,572,618
1/4 фіналу, 16 травня
Ангеліна Калініна (Україна) - Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3
У наступному раунді змагань українка зіграє з представницею росії (терористичної країни) Веронікою Кудерметовою.
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