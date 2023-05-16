Калініна зіграє з фіналісткою Australian Open на турнірі WTA у Римі

Визначилась наступна суперниця українки

Джерело - Чемпіон.

Посіяна під 12-м номером Беатріс Аддад Мая з Бразилії стане суперницею другої "ракетки" України Ангеліни Калініної у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 у Римі (Італія).

У четвертому раунді змагань Мая здобула перемогу над колумбійкою Камілою Осоріо - 6:3, 6:3.

Зазначимо, що торік Беатріс Аддад Мая у Мельбурні (Австралія) дійшла до фіналу Australian Open у парному розряді.

Раніше Калініна переграла Кіз на шляху у чвертьфінал турніру WTA у Римі.

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