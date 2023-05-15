Ястремська зіграє на турнірі WTA 125 у Флоренції

Українка розпочне турнір в основній сітці

Українка Даяна Ястремська виступить на турнірі WTA 125 в італійському місті Флоренція із призовим фондом $115,000.

У першому колі "основи" українська тенісистка зустрінеться з італійкою Каміллою Розателло.

Ястремська проведе нинішнього року шостий ґрунтовий турнір цього року. Найкращим результатом - є півфінал на змаганнях WTA 125 у Реусі (Іспанія).

Раніше Ястремська програла росіянці Анні Калінській у першому колі турніру WTA 1000 в Римі.

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