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Ястремська зіграє на турнірі WTA 125 у Флоренції

Українка розпочне турнір в основній сітці
Сьогодні 12:38 197 0
Ястремська зіграє на турнірі WTA 125 у Флоренції
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - btu.org.ua.

Українка Даяна Ястремська виступить на турнірі WTA 125 в італійському місті Флоренція із призовим фондом $115,000.

У першому колі "основи" українська тенісистка зустрінеться з італійкою Каміллою Розателло.

Ястремська проведе нинішнього року шостий ґрунтовий турнір цього року.  Найкращим результатом - є півфінал на змаганнях WTA 125 у Реусі (Іспанія).

Раніше Ястремська програла росіянці Анні Калінській у першому колі турніру WTA 1000 в Римі.

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