Костюк поступилася Бадосі на турнірі у Римі

Матч тривав 1 годину 32 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№40 WTA) у другому колі турніру WTA 1000 у Римі в одиночному розряді програла Паулі Бадосі з Іспанії (№35 WTA).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Українка зробила один ейс, припустилася аж 9 подвійних помилок та використала 4 із 10 брейк-пойнти.

У наступному раунді Бадоса змагатиметься проти Кароліни Мухової з Чехії (№37 WTA). Костюк у Римі продовжить боротьбу в парному розряді.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Призовий фонд $3,572,618

Третє коло, 14 травня

Паула Бадоса (Іспанія) - Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:2

Раніше Цуренко програла першій ракетці світу на турнірі у Римі.