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Калініна перемогла Кенін та турнірі у Римі

Українка у двох сетах впоралася з американкою
Сьогодні 21:09 258 2
Калініна перемогла Кенін та турнірі у Римі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна на турнірі серії WTA 1000 у Римі (Італія) друга ракетка України у двох сетах обіграла Софію Кенін (США, WTA 134).

Матч тривав 1 годину та 37 хвилин. За матч Калініна віддала лише одну подачу і врятувала 4 брейк-поїнти.

У 1/8 фіналу тисячника в Римі Калініна зустрінеться з переможницею матчу Вікторія Азаренко - Медісон Кіз.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Призовий фонд $3,572,618
Третє коло, 13 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Софія Кенін (США) 6:4, 6:2

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