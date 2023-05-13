Калініна перемогла Кенін на турнірі у Римі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна на турнірі серії WTA 1000 у Римі (Італія) друга ракетка України у двох сетах обіграла Софію Кенін (США, WTA 134).
Матч тривав 1 годину та 37 хвилин. За матч Калініна віддала лише одну подачу і врятувала 4 брейк-поїнти.
У 1/8 фіналу тисячника в Римі Калініна зустрінеться з переможницею матчу Вікторія Азаренко - Медісон Кіз.
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Призовий фонд $3,572,618
Третє коло, 13 травня
Ангеліна Калініна (Україна) - Софія Кенін (США) 6:4, 6:2
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!