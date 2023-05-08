Ястремська вийшла у друге коло кваліфікації турніру в Римі

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (158) переграла Леолію Жанжан (125) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі, Італія.
Француженка знялася з поєдинку після першого сету - 7:5.
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $3,572,618
Кваліфікація, Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) - Леолія Жанжан (Франція) - 7:5, відмова
У наступному раунді українка зустрінеться з Ребекою Масаровою з Іспанії.
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