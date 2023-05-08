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Самсонова: 90% українських гравців зі мною не вітаються

Сьогодні 18:02 123 0
Самсонова: 90% українських гравців зі мною не вітаються

Джерело - sportface.it.

Українські тенісисти майже не вітаються з представниками росії.

Про це розповіла російська тенісистка Людмила Самсонова (16), яка представляє Італію.

"Скажу чесно, 90% українських гравців зі мною не вітаються. Мене це не зачіпає, це зрозуміло, бо їхню країну бомблять. Вважаю, спорт і політика повинні бути розділені. Зрештою, ми люди й лише гравці, а я і багато інших російських тенісистів не живемо в росії.

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Ставлю себе на їхнє місце та уявляю, як це може бути важко. Ми намагалися використовувати теніс для об’єднання, тоді ми багато пропонували WTA та ATP, але всі пропозиції були відхилені. Навколо багато ненависті, але не звинувачую їх", - сказала Самсонова.

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