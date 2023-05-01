Сачко зіграє в основній сітці турніру ATP у Празі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (268) успішно подолав відбір до основної сітки грунтового челленджера у Празі.
У фіналі кваліфікації українець переміг Макса Гаукеса з Нідерландів – 4:6, 6:4, 7:5. Матч тривав 2 години та хвилин. Українець двічі подав навиліт, допустив подвійних помилок та використав 7 з 15 брейк-пойнтів.
У першому колі Віталій зустрінеться з місцевим гравцем Вітом Копржівою. У 2019 році українець грав проти чеха на турнірах ITF і зазнав двох поразок.
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Кваліфікація, Фінал
01 травня
Віталій Сачко - Макс Гаукес 4:6, 6:4, 7:5
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