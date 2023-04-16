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Крутих виграв кваліфікацію і вдруге вийшов на турнір ATP

Матч тривав 1 годину 42 хвилини
Сьогодні 19:18 172 0
Крутих виграв кваліфікацію і вдруге вийшов на турнір ATP
#Крутих, #Уго Греньє

Джерело - Чемпіон.

Олексій Крутих переміг французького тенісиста Уго Греньє і подолав кваліфікацію на турнірі ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Крутих виконав 2 подачі навиліт, допустив 3 подвійні помилки та реалізував 2 з 7 брейкпойнта.

Barcelona Open Banc Sabadell - ATP 500
Барселона, Іспанія
Ґрунт
Призовий фонд - €2,872,435
Кваліфікація, Фінал
16 квітня

Олексій Крутих (Україна) - Уго Греньє (Франція)  6:4, 6:4

23-річний українець вдруге у кар’єрі зіграє в основній сітці турніру ATP. 

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