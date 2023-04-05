Світоліна: З початку війни я зібрала понад мільйон доларів для України

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна намагається підтримувати свою країну під час війни з росією.

Про це розповіла сама тенісистка у коментарі L'Equipe.

"– Завдяки вашій діяльності чи відчуваєте ви те, що стали спікером України на міжнародній арені?

– Це мій обов’язок. У мене є ці можливості. Поїхати в Україну, зустрітись із президентом, поспілкуватись з людьми, які захищають нашу країну. Бути одним із голосів України, який ділиться з іншими історією моєї країни, підвищує поінформованість серед якомога більшої кількості людей, нагадує їм, наскільки значної допомоги ми потребуємо. Я роблю свій максимум за допомогою тенісу. З початку війни я зібрала більше мільйона доларів для України й для мого фонду. Я виконую місію заради моєї країни та народу", – сказала Світоліна.