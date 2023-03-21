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Завацька вийшла у друге коло турніру в Мариборі

Сьогодні 14:07 116 0
Українка виграла стартовий матч в основній сітці турніру ITF у Словенії
Завацька вийшла у друге коло турніру в Мариборі
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (267) обіграла Тену Лукаш (229) із Хорватії у першому колі турніру ITF у Словенії.

Українка здобула перемогу у двосетовому матчі - 6:2, 7:6(5).

У другому колі Катаріна зустрінеться з переможницею матчу між четвертою сіяною Єленою-Габріелою Русе з Румунії та словачкою Ребеккою Шрамковою, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію.

TK Branik WTT - ITF World Tennis Tour
Марібор, Словенія
Призовий фонд - $40000
Хард (зал)
Перше коло, 21 березня

Катаріна Завацька - Тена Лукаш 6:2, 7:6(5)

Раніше Завацька перемогла росіянку на старті кваліфікації турніру в Мариборі.

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