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Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP Challenger в Лугано

Сьогодні 17:41 168 0
Сачко вперше в сезоні вийшов у чвертьфінал ATP Challenger Tour
Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP Challenger в Лугано
Фото - gettyimages
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (338)  здобув перемогу у поєдинку проти  Алтуга Челікбілека з Туреччини (214) в 1/8 фіналу ATP Challenger Tour.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину. Українець тричі подав на виліт, допустив дві подвійні помилки та використав 4 з 11 брейк-пойнтів.

Challenger BancaStato Città Di Lugano - ATP Challenger Tour 75
Лугано, Швейцарія
Хард (зал)
Призовий фонд - €73,000
1/8 фіналу, 09 березня

Віталій Сачко - Алтуг Челікбілек 6:4, 6:3

За вихід до півфіналу український тенісист проведе матч проти ще одного представника Туреччини - Джема Ілкеля (280), якому він поступився торік у кваліфікації "челенджера" у Братиславі (Словаччина).

Раніше Марченко пробився в основу турніру у Мексиці.

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