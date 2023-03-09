Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP Challenger в Лугано

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (338) здобув перемогу у поєдинку проти Алтуга Челікбілека з Туреччини (214) в 1/8 фіналу ATP Challenger Tour.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину. Українець тричі подав на виліт, допустив дві подвійні помилки та використав 4 з 11 брейк-пойнтів.
Challenger BancaStato Città Di Lugano - ATP Challenger Tour 75
Лугано, Швейцарія
Хард (зал)
Призовий фонд - €73,000
1/8 фіналу, 09 березня
Віталій Сачко - Алтуг Челікбілек 6:4, 6:3
За вихід до півфіналу український тенісист проведе матч проти ще одного представника Туреччини - Джема Ілкеля (280), якому він поступився торік у кваліфікації "челенджера" у Братиславі (Словаччина).
Раніше Марченко пробився в основу турніру у Мексиці.