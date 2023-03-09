Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP Challenger в Лугано

Сачко вперше в сезоні вийшов у чвертьфінал ATP Challenger Tour

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (338) здобув перемогу у поєдинку проти Алтуга Челікбілека з Туреччини (214) в 1/8 фіналу ATP Challenger Tour.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину. Українець тричі подав на виліт, допустив дві подвійні помилки та використав 4 з 11 брейк-пойнтів.

Challenger BancaStato Città Di Lugano - ATP Challenger Tour 75

Лугано, Швейцарія

Хард (зал)

Призовий фонд - €73,000

1/8 фіналу, 09 березня

Віталій Сачко - Алтуг Челікбілек 6:4, 6:3

За вихід до півфіналу український тенісист проведе матч проти ще одного представника Туреччини - Джема Ілкеля (280), якому він поступився торік у кваліфікації "челенджера" у Братиславі (Словаччина).

Раніше Марченко пробився в основу турніру у Мексиці.