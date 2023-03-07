Завацька поступилась на старті кваліфікації турніру WTA в Індіан-Веллс

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (264 ) поступилась німкені українського походження Єві Ліс (118) у першому раунді кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.
Матч тривав 1 годину та 53 хвилини. Завацька жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.
У фіналі кваліфікації Ліс зіграє з Ісалін Бонавентюр (96).
BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США
Хард
Призовий фонд - $8,800,000
Кваліфікація, Перше коло
07 березня
Єва Ліс - Катаріна Завацька 6:2, 7:6 (2)
Нагадаємо, Костюк перемогла росіянку Варвару Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні.