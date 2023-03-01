Ястремська поступилася Фрідзам на старті турніру в Остіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) програла Анні-Лені Фрідзам із Німеччини (108) на старті турніру в американському Остіні.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.
Ястремська виконала 4 подачі навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та реалізувала 1 з 4 брейкпойнтів.
ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) – Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) - 4:6, 4:6
Нагадаємо, Цуренко поступилася Векич через проблеми зі здоров'ям.