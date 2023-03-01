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Ястремська поступилася Фрідзам на старті турніру в Остіні

Сьогодні 09:34 154 0
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6
Ястремська поступилася Фрідзам на старті турніру в Остіні
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) програла Анні-Лені Фрідзам із Німеччини (108) на старті турніру в американському Остіні.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

Ястремська виконала 4 подачі навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та реалізувала 1 з 4 брейкпойнтів.

ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) - 4:6, 4:6

Нагадаємо, Цуренко поступилася Векич через проблеми зі здоров'ям.

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