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Марченко програв у фіналі кваліфікації на турнірі у США

Сьогодні 08:37 339 0
Марченко не зміг пробитися в основну сітку турніру
Марченко програв у фіналі кваліфікації на турнірі у США
Фото - gettyimages
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (338) у фіналі кваліфікації челенджера у Вейко (США) поступився представнику Японії Сінтаро Мочізукі (302).

Матч тривав 2 години 38 хвилин.

Марченко вп'яте цього року грає на "челенджері" і лише на другому він не зіграє в основній сітці. У січні Іллі не вдалося подолати кваліфікацію на турнірі в Оейраші.

Texas Tennis Classic - ATP Challenger Tour 75
Вейко, США
Хард
Призовий фонд - $80,000
 Кваліфікація, Фінал
27 лютого

Сінтаро Мочізукі – Ілля Марченко 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)

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