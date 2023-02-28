Марченко програв у фіналі кваліфікації на турнірі у США

Марченко не зміг пробитися в основну сітку турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (338) у фіналі кваліфікації челенджера у Вейко (США) поступився представнику Японії Сінтаро Мочізукі (302).

Матч тривав 2 години 38 хвилин.

Марченко вп'яте цього року грає на "челенджері" і лише на другому він не зіграє в основній сітці. У січні Іллі не вдалося подолати кваліфікацію на турнірі в Оейраші.

Texas Tennis Classic - ATP Challenger Tour 75

Вейко, США

Хард

Призовий фонд - $80,000

Кваліфікація, Фінал

27 лютого

Сінтаро Мочізукі – Ілля Марченко 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)