Марченко програв у фіналі кваліфікації на турнірі у США

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (338) у фіналі кваліфікації челенджера у Вейко (США) поступився представнику Японії Сінтаро Мочізукі (302).
Матч тривав 2 години 38 хвилин.
Марченко вп'яте цього року грає на "челенджері" і лише на другому він не зіграє в основній сітці. У січні Іллі не вдалося подолати кваліфікацію на турнірі в Оейраші.
Texas Tennis Classic - ATP Challenger Tour 75
Вейко, США
Хард
Призовий фонд - $80,000
Кваліфікація, Фінал
27 лютого
Сінтаро Мочізукі – Ілля Марченко 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)