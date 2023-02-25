Світоліна: Через війну український спорт відкинуто на 10 років назад

Український спорт через військове вторгнення росії було відкинуто на 10 років назад.

Про це розповіла експерша ракетка України Еліна Світоліна у коментарі The Telegraph.

"Це важко бачити. Думаю, наш спорт відкинуто на 10 років назад. Діти налякані щодо свого майбутнього. Для них зараз головне бути у безпеці, маті дім та батьків поруч, а вже потім - їхній спорт.

Йти вулицями Києва було дуже важко психологічно. Бачити велику різницю в порівнянні з тим, коли я тут була минулого разу. Сумно бачити, що сталось з Україною.

Знаю, що це питання віддаленого майбутнього, але мрію про створення тенісного центру для дітей у Києві.

Російські війська руйнують нашу країну. Це дуже впливає, коли виходиш грати проти людини, яка представляє цю країну. Те, що сталось в Австралії, не дивує, але всі ці прапори та портрети путіна роблять спорту поганий імідж", - сказала Світоліна.