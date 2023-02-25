Головне
Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator
Сьогодні 08:18 2142
Хейні підтвердив бій з Ломаченком
Сьогодні 12:41 288
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 12:15 641
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 09:21 6442
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 09:14 55605 1
Амосов - Сторлі: усе про чемпіонський бій Bellator
Сьогодні 08:43 309
Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція LIVE - бій за звання чемпіона світу Bellator
Вчора 23:01 374
Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator
Вчора 15:56 626
Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 13:21 3931
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було
Вчора 13:20 3975
Прямі трансляції

Світоліна: Через війну український спорт відкинуто на 10 років назад

Сьогодні 13:25 275 0
Еліна Світоліна прокоментувала війну з росією
Світоліна: Через війну український спорт відкинуто на 10 років назад
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - tribuna.com.

Український спорт через військове вторгнення росії було відкинуто на 10 років назад.

Про це розповіла експерша ракетка України Еліна Світоліна у коментарі The Telegraph.

"Це важко бачити. Думаю, наш спорт відкинуто на 10 років назад. Діти налякані щодо свого майбутнього. Для них зараз головне бути у безпеці, маті дім та батьків поруч, а вже потім - їхній спорт.

Йти вулицями Києва було дуже важко психологічно. Бачити велику різницю в порівнянні з тим, коли я тут була минулого разу. Сумно бачити, що сталось з Україною.

Знаю, що це питання віддаленого майбутнього, але мрію про створення тенісного центру для дітей у Києві.

Російські війська руйнують нашу країну. Це дуже впливає, коли виходиш грати проти людини, яка представляє цю країну. Те, що сталось в Австралії, не дивує, але всі ці прапори та портрети путіна роблять спорту поганий імідж", - сказала Світоліна.

Раніше Світоліна назвала дату повернення у тур.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 4446
Арсенал вивісив прапор України в себе на базі – Зінченко відреагував дуже тепло Арсенал вивісив прапор України в себе на базі – Зінченко відреагував дуже тепло 3336
Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator 2142
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 6442
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 55605 1
Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО 3552
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7762 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 750
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5523 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 32947 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18717
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 35890 2