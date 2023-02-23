Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії вийшла у півфінал турніру WTA 1000 у Дубаї.
У чвертьфіналі обіграв пару Ян Чжаосюань (Китай)/Віра Звонарьова (росія). Матч тривав 1 годину 50 хвилин.
У півфіналі Людмила та Олена зустрінуться з російською парою Вероніки Кудерметової та Людмили Самсонової.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
1/4 фіналу, 23 лютого
Людмила Кіченок/Олена Остапенко - Ян Чжаосюань/Віра Звонарьова 6:7(3), 6:2, 10:8